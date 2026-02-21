Interdicție pentru copiii sub 15 ani pe rețelele de socializare

Sursă: realitatea.net

Fără acces la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani! Acesta este obiectivul unui proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că măsura este menită să protejeze minorii de riscurile mediului digital și să reducă efectele nocive ale expunerii online încă de la vârste mici.

Un proiect de lege depus recent în Parlamentul României propune restricționarea accesului la rețelele de socializare pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Măsura ar urma să ducă la suspendarea conturilor deja existente și la interzicerea creării de noi conturi pentru minori sub această limită de vârstă.

Rețelele sociale, obligate să verifice vârsta utilizatorilor

Potrivit inițiativei legislative, furnizorii de platforme online, inclusiv rețelele sociale și aplicațiile de comunicare, vor fi obligați să implementeze sisteme de verificare a vârstei, pentru a împiedica minorii sub 15 ani să își facă conturi.

Aceste mecanisme vor fi reglementate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu avizul Autorității Naționale pentru Protecția Datelor (ANSPDCP). Proiectul precizează că sistemele nu vor putea utiliza baze de date biometrice și nu vor putea fi folosite pentru profilarea utilizatorilor.

Eliminarea rapidă a conținutului periculos pentru minori

Un alt punct major al proiectului vizează obligația platformelor de a elimina „conținutul cu risc extrem pentru minori”, în termene clare de intervenție stabilite prin normele de aplicare. Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a limita expunerea copiilor la mesaje violente, sexuale sau care favorizează comportamente autodistructive.

Interdicție pentru telefoanele mobile în școli

Propunerea legislativă introduce și interzicerea utilizării telefoanelor mobile în unitățile de învățământ preuniversitar, pe durata programului școlar. Excepțiile vor fi stabilite prin regulamente interne aprobate de instituțiile de învățământ.

Cursuri obligatorii despre riscurile mediului digital

Ministerul Educației ar urma să introducă în programa școlară obligatorie cursuri privind riscurile psihologice și sociale asociate mediului digital, pentru a crește nivelul de educație digitală și conștientizarea pericolelor din online.

Inițiatorii invocă modelul francez

Autorii proiectului susțin că inițiativa urmărește protejarea minorilor și formarea unui comportament digital responsabil. Ei dau ca exemplu modelul Franței, unde vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale este stabilită tot la 15 ani.