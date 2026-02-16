Iarna lovește din nou România: Cod galben în 25 de județe, până la 15 cm de zăpadă în București

Cod galben în 25 de județe, până la 15 cm de zăpadă în București

După câteva zile cu temperaturi mai blânde, iarna revine în forță în sudul și estul țării. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis mai multe avertizări de ninsori, viscol și temperaturi apropiate de pragul înghețului, valabile pentru 25 de județe.

Potrivit specialiștilor, o masă de aer polar coboară din regiunile nordice și afectează deja Moldova, unde temperaturile vor scădea în cursul nopții până la minus 4 grade. Odată cu răcirea accentuată, vor apărea și precipitațiile sub formă de ninsoare.

De marți dimineață, la ora 10:00, intră în vigoare un cod galben, valabil până miercuri, care anunță temperaturi de până la -9 grade în estul Transilvania și ninsori consistente în Moldova, Muntenia și Oltenia. În aceste zone, stratul de zăpadă ar putea ajunge între 10 și 30 de centimetri.

Pe lângă ninsori, vântul va sufla cu putere, atingând rafale de până la 90 km/h în zona montană și aproximativ 70 km/h în restul regiunilor, inclusiv în Capitală.

În București, meteorologii prognozează o noapte cu temperaturi de aproximativ -2 grade, iar de marți seara va începe ninsoarea. Se estimează că stratul de zăpadă va ajunge între 8 și 15 centimetri, iar ninsorile vor continua până joi dimineață.

Autoritățile avertizează că vremea rea ar putea crea probleme în trafic și în transportul public, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să-și echipeze corespunzător mașinile.

Deși în weekend există șanse să apară și câteva momente cu soare, temperaturile vor rămâne negative atât ziua, cât și noaptea, menținând atmosfera de iarnă autentică în mare parte din țară.