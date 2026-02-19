Frig și polei după ninsori: meteorologii anunță temperaturi de până la −7°C
Frig și polei după ninsori: meteorologii anunță temperaturi de până la −7°C
Frigul acaparează țara după furtunile de zăpadă
Frigul acaparează țara după furtunile de zăpadă, anunță meteorologii. Ne așteaptă episoade de ger și polei, ba chiar și ninsori în unele zone. Temperaturile nu vor depăși 14 grade Celsius pe timpul zilei și vor coborî până la -7 grade Celsius pe timpul nopții.
„Valori de temperatură în creștere se vor apropia de cele specifice datei în regiunile estice, iar în rest se vor situa peste mediile multianuale. Cu alte cuvinte, temperaturi maxime între -2 grade prin Moldova și nord-estul Munteniei și până spre 14 grade în partea de sud a Banatului.
La nivelul Bucureștiului, astăzi, o temperatură maximă în jurul valorii de 4 grade și o minimă la noapte de -7... -5 grade. Așadar, poleiul este foarte posibil.
Mâine, tot așa, înnorări treptate și precipitații pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Maxima termică va fi de 2 - 4 grade și minima de -3... -2 grade.”, a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS meteorologul ANM Radu Ilea.
