Dunărea a ajuns la mai puțin de jumătate din debitul normal pentru septembrie. Cinci localități au restricții la apă

Debitul Dunării a coborât la 1.500 de metri cubi pe secundă la intrarea în România, la Baziaș, în condițiile în care media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 mc/s.
Apele Române avertizează că fluviul are în continuare un debit de mai puțin de jumătate față de valorile obișnuite pentru această perioadă, iar și mai multe râuri interioare înregistrează debite sub mediile multianuale. În cinci localități din Gorj și Dolj au fost introduse restricții privind furnizarea apei.
Dunărea rămâne la cote scăzute
Potrivit datelor transmise de Apele Române Jiu, debitul Dunării era joi dimineață de 1.500 mc/s la Baziaș, mult sub media de 3.800 mc/s specifică lunii septembrie.
Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o ușoară creștere, până la aproximativ 1.550 mc/s. Chiar și în acest scenariu, debitul fluviului va rămâne mult sub media perioadei.
Restricții în cinci localități
Situația hidrologică afectează și râurile interioare. În numeroase sectoare, debitele se află sub valorile caracteristice perioadei, iar presiunea asupra resurselor de apă se menține.
Pe râul Jiu, în sectorul Filiași–Rovinari, la termocentrala Rovinari a fost instituită treapta a II-a de restricții. Pentru termocentrala Turceni este activată faza de atenționare-avertizare.
În acest context, trei localități din județul Gorj și două din Dolj au introdus programe de furnizare a apei cu restricții.
Unele acumulări au rezerve importante
Situația nu este însă aceeași în toate zonele din sudul țării. Unele acumulări păstrează rezerve consistente de apă.
În județul Gorj, acumularea Târgu Jiu este plină în proporție de 100%, cea de la Vădeni are un grad de umplere de 90,4%, iar acumularea Vija este la 87,4%. În Mehedinți și în zona Petroșani din Hunedoara nu sunt, în prezent, instituite restricții privind alimentarea cu apă.
Rezervele naționale, sub presiune
La începutul lunii septembrie, cele 39 de mari lacuri de acumulare din România aveau un grad de umplere de 65,99%, echivalentul a aproximativ 2,869 miliarde de metri cubi de apă.
Apele Române atrag atenția că perioadele cu debite reduse pun presiune pe resurse și impun gestionarea atentă a cantităților disponibile.
Prognoza rămâne rezervată
Datele hidrologice pentru lunile următoare indică menținerea unui regim hidrologic sub mediile multianuale. Pentru septembrie, INHGA estima un regim hidrologic cuprins în general între 30% și 50% din mediile lunare, cu valori și mai mici în anumite bazine din estul și vestul țării.
În cazul Dunării, prognoza pentru septembrie indica un debit maxim de 1.800 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s la Baziaș, față de media multianuală de 3.800 mc/s.
Autoritățile monitorizează în continuare nivelurile și debitele, precum și modul în care sunt acoperite necesitățile de apă ale populației și ale celorlalți utilizatori.