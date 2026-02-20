Crimă șocantă în Botoșani: bărbat găsit mort în propria curte, cu lovituri la cap. Suspectul, reținut de polițiști

Bărbat găsit mort în propria curte, cu lovituri la cap. Suspectul, reținut de polițiști

O anchetă penală a fost deschisă după ce un bărbat a fost descoperit fără viață în curtea unei locuințe din județul Botoșani, prezentând răni grave în zona capului. O persoană suspectată că ar fi implicată în producerea tragediei a fost identificată și preluată de anchetatori.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești au fost alertați cu privire la descoperirea trupului neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Mitoc.

La fața locului, oamenii legii au confirmat sesizarea și au constatat că victima prezenta leziuni severe la nivelul capului, incompatibile cu viața. Zona a fost imediat izolată, iar cercetările au fost preluate de o echipă complexă de specialiști.

„În urma verificărilor efectuate, a fost identificată, într-un timp scurt, persoana bănuită de comiterea faptei. Aceasta a fost condusă în custodia poliției, pentru continuarea investigațiilor”, au transmis oficialii IPJ Botoșani.

Ancheta este în desfășurare, iar cazul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia și mobilul faptei.