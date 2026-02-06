COD ROȘU de INUNDAȚII în Prahova și Buzău: zeci de case sunt inundate

Este cod roșu de inundații în Prahova și Buzău

Este cod roșu de inundații în Prahova și Buzău. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a anunțat emiterea unei avertizări hidrologice cod roșu pe râul Nișcov, pe fondul precipitațiilor abundente. Autoritățile avertizează asupra riscului de depășire a cotelor de pericol și au transmis mesaje RO-ALERT populației din zonele vizate.

Autoritățile intervin, vineri dimineață, în mai multe zone din județul Buzău, acolo unde plouă încă de ieri. Meteorologii au anunțat cod roșu atât în județul Buzău, cât și în județul Prahova.

Pompierii au intervenit la mai multe adrese, acolo unde apa a intrat în gospodării. Totodată, mai multe drumuri au fost blocate.

Din fericire, până la această oră nu au fost întegistrate victime. Misiunea pompierilor este însă în dinamică.

Anunțul ISU Buzău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău informează că, în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică cod roșu.

Potrivit autorităților, în intervalul 6 februarie 2026, între orele 08:50 și 15:00, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de pericol pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

ISU Buzău se află în stare de alertă operativă și monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrologice, fiind pregătit să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor negative. Pentru informarea și avertizarea cetățenilor, au fost transmise mesaje RO-ALERT în localitățile Vernești și Tisău.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate, să respecte indicațiile forțelor de intervenție și să urmărească informările oficiale.

Situațiile de urgență pot fi semnalate prin apelarea numărului unic 112.