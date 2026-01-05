CNN: Tarifele riscă să lovească dur americanii în 2026. Trump, prins între prețuri mai mari și calcule electorale

Trump, prins între prețuri mai mari și calcule electorale

După un an în care impactul tarifelor asupra costului vieții a fost relativ limitat, presiunea asupra prețurilor din Statele Unite ar putea crește semnificativ în 2026, avertizează CNN.

Pe măsură ce companiile încep să transfere costurile către consumatori, administrația Trump se confruntă cu o dilemă politică delicată, chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Datele arată că în 2025 SUA au încasat cu aproximativ 187 de miliarde de dolari mai mult din tarife față de anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 200%.

Potrivit estimărilor JPMorgan, aproape 80% din această povară a fost absorbită până acum de companii, nu de consumatori. Însă acest echilibru este pe cale să se schimbe.

Consultanții în comerț internațional susțin că multe firme, care inițial au evitat majorarea prețurilor, nu mai au marjă de manevră. Kyle Peacock, consultant principal la Peacock Tariff Consulting, afirmă că o parte dintre companii au început deja să includă costurile tarifelor în prețuri încă de la începutul anului, iar altele intenționează să facă acest pas în primul sau al doilea trimestru. Cele mai expuse sunt produsele cu marje reduse de profit, precum alimentele.

Dilema politică a lui Donald Trump

Această evoluție creează o problemă majoră pentru Donald Trump. Menținerea tarifelor riscă să amplifice nemulțumirea alegătorilor față de creșterea costului vieții, în timp ce renunțarea la ele ar slăbi una dintre politicile economice promovate intens de președinte.

De-a lungul timpului, Trump a amânat sau a retras în repetate rânduri amenințările privind introducerea unor tarife, atât de frecvent încât pe Wall Street a apărut acronimul „TACO” — „Trump Always Chickens Out”.

Chiar la începutul acestui an, Casa Albă a decis să amâne tarife importante pentru produse precum mobilierul, dulapurile sau pastele italiene, fără explicații detaliate.

Această decizie este văzută ca un semnal că administrația este conștientă de riscurile politice asociate tarifelor și ar putea căuta și în 2026 modalități de a relaxa discret unele măsuri.

Între timp, presiunile inflaționiste încep deja să se facă simțite. Economiștii de la Goldman Sachs estimează că tarifele au adăugat aproximativ 0,5 puncte procentuale la inflația din 2025, contribuind la depășirea țintei de 2% stabilite de Rezerva Federală.

Pentru primele șase luni ale anului viitor, aceștia anticipează un plus suplimentar de aproximativ 0,3 puncte procentuale, pe măsură ce costurile vor fi resimțite tot mai direct de consumatori.