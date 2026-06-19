Avertisment ANSVSA pentru fermieri și stăpânii de animale: ce trebuie să facă în zilele de caniculă

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le recomandă fermierilor și stăpânilor de animale să ia măsuri de protecție în perioada cu temperaturi ridicate. Avertismentul vine în contextul valului de căldură anunțat pentru următoarele zile.
Reprezentanții ANSVSA atrag atenția că animalele pot fi afectate serios de caniculă dacă nu au apă, umbră și adăpost corespunzător. Autoritatea le cere deținătorilor de animale să fie atenți la comportamentul acestora și să contacteze medicul veterinar dacă observă schimbări în starea lor de sănătate.
ANSVSA le cere fermierilor să protejeze animalele de căldură
Fermierii trebuie să se asigure că animalele au adăposturi care le protejează de expunerea directă la soare. De asemenea, acestea trebuie să aibă permanent apă proaspătă și furaje potrivite pentru această perioadă.
În fermele mecanizate, ANSVSA recomandă verificarea sistemelor de adăpare, ventilație și furajare. Autoritatea spune că este important ca fermierii să aibă și echipamente de rezervă, pentru situațiile în care apar defecțiuni.
Animalele ținute în aer liber trebuie ferite de soare
Pentru animalele crescute în spații deschise, este important ca acestea să aibă acces la zone umbrite. În zilele foarte calde, lipsa umbrei și a apei poate duce rapid la probleme de sănătate. ANSVSA recomandă ca animalele să aibă la dispoziție apă potabilă și să nu fie expuse perioade lungi la temperaturi ridicate. Măsurile sunt necesare mai ales în orele de prânz și după-amiază, când disconfortul termic este mai accentuat.
În cazul animalelor de tracțiune, fermierii trebuie să respecte reguli stricte în zilele călduroase. ANSVSA transmite că acestea nu trebuie folosite la muncă între orele 12:00 și 18:00, dacă temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius. Această măsură este importantă pentru prevenirea epuizării și a altor probleme provocate de căldură. Animalele folosite la tracțiune sunt expuse unui efort suplimentar, iar temperaturile ridicate le pot pune sănătatea în pericol. ANSVSA are recomandări și pentru stăpânii animalelor de companie. Câinii, pisicile și alte animale trebuie să aibă adăpost, hrană și apă suficientă în perioadele cu temperaturi ridicate.
Autoritatea avertizează că animalele nu trebuie lăsate în mașini parcate fără ventilație. În astfel de situații, temperatura din interior poate crește foarte repede, iar animalul poate ajunge în pericol într-un timp scurt.
Transportul animalelor trebuie făcut în condiții sigure
Firmele care transportă animale trebuie să verifice atent condițiile din mijloacele de transport. ANSVSA recomandă adaptarea densității de încărcare la temperaturile de afară, astfel încât animalele să nu fie înghesuite și să nu fie expuse unui stres termic suplimentar. Transportatorii trebuie să aibă și planuri de urgență pentru situațiile neprevăzute. În perioadele cu temperaturi ridicate, orice întârziere sau problemă tehnică poate afecta rapid bunăstarea animalelor transportate.
Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a atras atenția că temperaturile ridicate pot avea efecte importante asupra sănătății animalelor. El spune că fiecare deținător trebuie să ia măsuri simple, dar esențiale, pentru a preveni probleme grave.
„Perioadele cu temperaturi ridicate pot avea efecte semnificative asupra sănătății și bunăstării animalelor. Asigurarea apei, a zonelor umbrite și a unor condiții corespunzătoare de adăpostire și transport reprezintă măsuri esențiale pe care fiecare deținător trebuie să le adopte pentru a preveni apariția unor probleme grave”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.
Autoritatea transmite că monitorizează respectarea normelor privind bunăstarea animalelor. Deținătorii sunt sfătuiți să contacteze medicul veterinar ori de câte ori observă modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, mai ales în zilele cu temperaturi foarte ridicate.