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Accident grav la Muntele Rece: un copil de 13 ani, transportat cu elicopterul SMURD
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc joi seara, în localitatea Muntele Rece din județul Cluj, pe drumul județean DJ 107N.
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