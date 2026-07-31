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Economie· 2 min citire
Zi decisivă pentru România, Fitch decide astăzi noul rating de țară. Care sunt efectele retrogradării la categoria „junk”
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Publicat31 iul. 2026, 09:48
Actualizat31 iul. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS
Agenția internațională de rating Fitch urmează să anunțe vineri decizia privind calificativul suveran al României, într-un context marcat de presiuni asupra finanțelor publice și incertitudini privind consolidarea fiscală. Hotărârea va indica dacă țara noastră își menține ratingul actual, cu perspectivă negativă, sau dacă va fi retrogradată în categoria „junk”, nerecomandat.
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