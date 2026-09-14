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Sport· 2 min citire
Adolescent de 15 ani din Cluj, prins pe o trotinetă pentru care avea nevoie de permis. Tătăl e cercetat de poliție
FOTO: Arhivă
Vehiculul, care depășea viteza legală, i-a adus probleme atât minorului, cât și tatălui său, care este acum cercetat de polițiști.
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