Petrișor Peiu: „România se află în criză economică. Nu mai este recesiune!”

Petrișor Peiu a declarat că România este oficial în criză economică, după ultimele date venite de la INS. Liderul senatorilor AUR a transmis că această criză politică este urmarea crizei economice, generată de măsurile dezastruoase ale Guvernului.

Petrișor Peiu: „Criza politică reprezintă urmarea crizei economice!”

„Noi suntem în recesiune de când am avut două trimestre de scădere consecutivă.

Acum putem spune că suntem în criză. Dacă ai simultan creștere a ratei inflației, a indicelui de creștere a prețurilor de consum și scădere economică, este stagflație.

Este criză economică. Asta nu mai este sub nicio formă recesiune.

Criza politică este urmarea crizei economice.

Deci a fost o criză economică. Unul dintre partidele de la guvernare s-o fi gândit...domne, poate nu e bine cum mergem. Și a intrat în povestea asta cu moțiunea de cenzură.