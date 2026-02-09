Zi decisivă în dosarul lui Călin Georgescu: instanța urmează să se pronunțe dacă va fi trimis în judecată
Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Va afla dacă va fi sau nu trimis în judecată. Magistrații de la Tribunalul București urmează să se pronunțe în dosarul în care președintele interzis este acuzat de propagandă legionară. Completul de judecată nu a putut ajunge la o înțelegere, iar avocații lui Călin Georgescu susțin că nu există probe solide la dosar.
Astăzi, la ora 11:00, se reia ședința de judecată la Tribunalul București în dosarul lui Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară. Asta după ce a fost declanșată procedura specială din cauza neînțelegerilor din completul de judecată de doi magistrați. Respectiv, unul dintre ei a vrut să trimită dosarul înapoi la Parchet, în timp ce cel de-al doilea judecător a hotărât că ar vrea să înceapă judecata pe fond.
Ei bine, mâine va avea loc această ședință cu un complet de divergență format din trei judecători, și asta pentru ca balanța să poată fi înclinată. Asta înseamnă că se vor relua toate documentele, toate acuzațiile formulate împotriva lui Călin Georgescu și inclusiv ce spune apărarea, iar apoi să se poată ajunge la o soluție definitivă.
