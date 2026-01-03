Vulpi în centrul Bucureştiului, surprinse de camerele Muzeului Antipa VIDEO

Specialiştii unităţii monitorizează fenomenul

Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă dimineață, de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, din Capitală.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă, sâmbătă, reprezentanţii muzeului.

Potrivit acestora, apariţia vulpilor în mediul urban nu reprezintă un fenomen izolat.

În marile oraşe europene, vulpea este una dintre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare, fiind atrasă de resursele alimentare disponibile, de spaţiile verzi şi de coridoarele ecologice urbane.

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Reprezentanţii muzeului precizează că pe durata evenimentului nu a existat nicio interacţiune între animale şi public, iar situaţia nu a implicat riscuri pentru vizitatori sau personal, scrie News.ro.

Specialiştii unităţii monitorizează fenomenul şi îl tratează ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.