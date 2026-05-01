Vizită cu efect imediat: Donald Trump anunță o decizie surpriză după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea

Vizita oficială în Statele Unite a Regele Charles al III-lea s-a încheiat cu o apariție relaxată în mijlocul americanilor, într-un orășel din statul Virginia, unde suveranul a participat la un eveniment local cu specific agricol și la o petrecere de stradă.

Înainte de plecare, regele și Regina Camilla au revenit la Casa Albă pentru a-și lua rămas bun de la președintele Donald Trump și de la prima-doamnă.

La scurt timp după întâlnire, liderul american a făcut un anunț surprinzător: eliminarea tarifelor pentru whiskey-ul scoțian, gest pe care l-a descris drept un omagiu pentru familia regală britanică.

„M-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit, fără să fie nevoie să insiste”, a transmis Trump pe platforma sa.

În cadrul întâlnirii, regina Camilla i-a arătat Melaniei Trump că poartă broșa primită cadou în timpul vizitei cuplului prezidențial în Regatul Unit, anul trecut, gest care a subliniat relația cordială dintre cele două tabere.

Președintele american nu și-a ascuns admirația față de suveran, declarând despre acesta că este „un mare rege”. Regele Charles a păstrat însă tonul rezervat și protocolar, limitându-se la un zâmbet în fața întrebărilor jurnaliștilor, fără alte comentarii publice.