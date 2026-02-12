Un pompier si-a pus girofar pe masina și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor

Un pompier voluntar din județul Galați și-a montat pe mașină semnale luminoase și acustice

Un pompier voluntar din județul Galați și-a montat pe mașină semnale luminoase și acustice precum cele folosite de autoutilitarele instituțiilor de stat. El a plecat într-o misiune și pe drum a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Imaginile au apărut în spațiul public, iar pompierul voluntar a fost sancționat.

Inspectoratul Județean de Poliție a anunțat că incidentul a avut loc la începutul lunii februarie pe o șosea din județul Galați.

„La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, care se deplasa la un eveniment în satul Căuești, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăgușeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căuești”, a transmis IPJ Galați.

Șoferul mașinii cu echipamentele interzise a refuzat să oprească la solicitarea polițiștilor justificând că se afla în misiune.

„Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, și ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre și un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanță din 2024 privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”, a adăugat IPJ Galați.

Bărbatul de 56 de ani a primit amendă de 3.037,5 lei și a rămas fără permisul de conducere pentru 120 de zile.