Un polonez a fost arestat la Oradea pentru trafic de droguri de mare risc

Polonezul a fost surprins în flagrant delict, în municipiul Oradea, în timp ce tranzacţiona aproximativ 50 de kilograme de stupefiante, cunoscute sub denumirea generică de "cristal".

Procurorii din Oradea au dispus arestarea preventivă a unui cetăţean polonez de 41 de ani, cercetat pentru trafic intern şi internaţional de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală întocmite de poliţiştii antidrog a reieşit faptul că bărbatul, care s-a deplasat pe cale terestră pe ruta Polonia-Ungaria-România, a introdus pe teritoriul ţării, în scopul vânzării, aproximativ 50 de kilograme de stupefiante, cunoscute sub denumirea generică de "cristal".

Marţi seară, polonezul a fost surprins în flagrant delict, în municipiul Oradea, în timp ce tranzacţiona drogurile respective, prin metoda "dead drop".

Aceasta constă în plasarea drogurilor într-un loc predeterminat, urmată de trimiterea către cumpărător a coordonatelor exacte ale acestuia, printr-o aplicaţie criptată.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în această cauză au mai fost indisponibilizate alte peste 100 de kilograme de droguri similare, introduse în ţară pe aceeaşi rută şi amplasate în diferite locaţii, prin aceeaşi metodă.