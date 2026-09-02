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Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Turiști, blocați aproape 10 ore

Oameni în aeroport

Oameni în aeroport

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat2 sept. 2026, 19:59
SursăRealitatea PLUS

Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Doar în ultimele 24 de ore, zeci de zboruri către aeroportul din Moscova au fost anulate sau amânate. Motivul invocat de autorități este: "situația spațiului aerian".

Turiștii stau câte 10 ore în aeroport

Mai mulți turiști aflați în Antalya au fost nevoiți să aștepte aproape 10 ore în aeroport până au fost lăsați să plece.

Companiile aeriene susțin că nu știu la ce să se aștepte pentru că partea turcă nu permite plecările.

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