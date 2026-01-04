Tupeu incredibil la Spitalul din Constanța: Medicii merg la sală sau la „cârciumă”, dar aduc scutiri că nu pot sta în picioare la gărzi. Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control

Ministrul Sănătății a reacționat ferm după declarațiile managerului Spitalului Județean Constanța

Directorul Spitalului Județean Constanța, Raluca Ștefan, acuză că există medici tineri, unii sub 50 de ani, care sunt scutiți de gărzi din cauza unor motive medicale, dar pe care ea îi vede la sală sau în localuri. Cum a reacționat ministrul Sănătății în urma acestor dezvăluiri.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm după declarațiile managerului Spitalului Județean Constanța, care a semnalat că pe unele secții peste 70% dintre medici sunt scutiți de gărzi.

Rogobete spune că nu contestă existența unor probleme medicale reale, dar consideră că un procent atât de mare depășește orice limită normală și arată că situația a scăpat de sub control. În acest context, ministrul a anunțat că trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la spitalul din Constanța și că va cere Comisiei de Medicină a Muncii să reevalueze scutirile de gardă, exclusiv din punct de vedere profesional și medical.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat.

Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală. Am fost ferm de fiecare dată când au apărut fenomene de acest gen în sistemul de sănătate și voi continua să fiu la fel” , a scris ministrul Rogobete pe Facebook.

Oficialul subliniază că nu poate accepta situații în care un medic are restricții doar în sistemul public, dar poate lucra fără probleme în mediul privat. Rogobete recunoaște că problema gărzilor este una veche și complicată, care ar fi trebuit rezolvată cu ani în urmă.

Potrivit acestuia, reforma este deja în curs și că anul acesta va fi introdus un sistem diferențiat de tipuri de gardă, la domiciliu, de monitorizare și de urgență, fiecare plătită în funcție de responsabilitate și efort. În paralel, ministerul analizează posibilitatea introducerii gărzilor de 12 ore, acolo unde este fezabil și dorit, fără a impune această variantă tuturor spitalelor.

„Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct” , a mai transmis oficialul.

Medicii din Constanța merg la sală, dar nu pot sta în picioare când sunt de gardă

Raluca Ștefan afirmă că aproximativ 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi, inclusiv mulți rezidenți. Directorul medical acuză că situația este cea mai gravă la Neurochirurgie.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulți doctori, cei mai mulți medici care sunt scutiți de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiți de gărzi și nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (...) Medicii care au o afecțiune medicală, bolnavi, la rândul lor, și vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poți obliga să facă gărzi și atunci îți vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt și cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă.”

Managerul spune că nu are nicio pârghie legală pentru a schimba situația:

„Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poți să aplici nimic și nu te ajută nici legislația să poți să faci ceva”, a declarat Raluca Ștefan, dând și exemple concrete:

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu mașina îi văd, și sunt scutiți de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiți de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinși, în specialități chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt.”

Ea spune că a propus schimbări legislative, dar nu a primit niciun răspuns. Întrebată câți medici nu fac gărzi, a răspuns:

„Cred că am 70% din spitalul acesta, plus rezidenții. Nu vă spun că și rezidenții sunt scutiți de gărzi. Rezidenții vin cu scutiri de gărzi, că sunt bolnavi.”

Raluca Ștefan afirmă că problema este una națională și că legislația privind gărzile și plata lor ar trebui actualizată:

„Povestea asta nu este numai aici în Constanța. Este la nivel național. Într-adevăr, plata gărzilor este la nivelul salariului din 2018, este nerecalculată, într-adevăr ar trebui să se umble la legislație. Probabil că cei care au posibilitatea să facă această chestie probabil că se vor gândi cumva să umble la programul de gărzi, la remunerația gărzilor, că pe de altă parte nici poți să ții un medic 30 de ore, să-i faci garda de 24 de ore după care să-l obligi să stea la program încă șase ore” , a mai declarat specialistul, citată de News.ro.