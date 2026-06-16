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Trump și Macron, discuții cruciale la G7. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă

Donald Trump și Emmanuel Macron

Donald Trump și Emmanuel Macron

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 09:01
Sursărealitatea.net

Donald Trump și Emmanuel Macron au discutat despre principalele probleme internaționale ale momentului, la summitul G7, desfășurat în Franța. Discuțiile dintre cei doi șefi de stat s-au concentrat pe acordul dintre Statele Unite și Iran, războiul din Ucraina, dar și taxele vamale. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7.

"Sunt foarte fericit să vă anunț că am semnat. Înțelegerea a fost semnată. Iar Strâmtoarea Ormuz este deja parțial deschisă. După cum știți, sunt în căutarea unor mine pe care le-au descoperit deja. Însă, în esență, navele încep să plece. Vineri, totul va fi complet deschis. Ne-am înțeles foarte bine cu Iranul", a spus Trump.

"Cred că ieri a fost semnat un acord foarte important, un acord de pace cu Iranul. Și este unul foarte important, deoarece, în primul rând, va rezolva problema nucleară, iar aceasta este o chestiune extrem de importantă pentru pacea întregii lumi, va duce la dezarmare și va asigura pacea în Liban. Așadar, suntem gata să ne asumăm partea care ne revine din această sarcină și să ne alăturăm angajamentului comunității internaționale pentru a sprijini acest acord", a declarat Emmanuel Macron.

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