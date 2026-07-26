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Actualitate· 1 min citire
Autospeciala poliției, răsturnată în timpul unei urmăriri
Mașină de poliție
O mașină de poliție s-a răsturnat în Lugoj chiar în timpul unei misiuni de urmărire. Autospeciala a lovit din plin o mașină care circula regulamentar.
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