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Actualitate· 1 min citire
MApN, după doborârea unei noi drone intrate ilegal în spațiul aerian al României: resturile aparatului sunt căutate într-o zonă nepopulată
F16
Ministerul Apărării Naționale a confirmat că o a doua dronă a fost doborâtă de Forțele Aeriene Române. Aparatul a intrat neautorizat în spațiul aerian al țării sâmbătă, 25 iulie, și a fost detectat de radare la ora 08:22, în apropierea graniței cu Ucraina.
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