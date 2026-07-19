Bilanțul IGSU după o zi de coșmar. 29 de localități din 16 județe afectate de urgia apelor

În urma furtunilor severe înregistrate duminică au fost înregistrate efecte în 29 de localități din 16 județe, fiind afectată circulația rutieră pe patru drumuri naționale din Prahova, Dâmbovița, Suceava și Vaslui, iar 88 de autoturisme au fost avariate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

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