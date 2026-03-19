Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și suspendarea permisului pentru neplată
Când intră în vigoare noile reguli
Amenzile rutiere aplicate pentru nerespectarea regulilor în trafic vor crește începând cu data de 1 iulie, punctul de amendă fiind corelat cu salariul minim pe economie, pe care autoritățile au stabilit să îl majoreze începând cu această dată la nivelul de 4.325 lei.
Potrivit Codului rutier, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, ceea ce înseamnă că, după majorarea salariului minim pe economie la 4.325 lei, un punct de amendă va ajunge la 216,25 lei.
Amenzile contravenționale se calculează în funcție de numărul punctelor-amendă aplicate de către polițist. Contravențiile rutiere sunt organizate în clase de sancțiuni, cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
Art. 98 alin (3) din Codul Rutier stabilește contravențiile pe clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.
Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.
Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor, în vigoare din august
Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale/rutiere în termen de 90 de zile de la scadență riscă suspendarea permisului auto până la plata datoriei.
Măsura, inclusă de guvern în pachetul pentru administrație, prevede că șoferilor care nu își vor plăti amenzile în termen de 90 de zile li se va suspenda permisul. Fiecare 50 de lei neplătiți se vor transforma în câte o zi fără permis.
