Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump amenință cu noi lovituri în Iran, în timp ce Teheranul continuă să‑și bombardeze vecinii

Sursă: realitatea.net

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou, după ce președintele american a salutat bombardarea unui pod aflat în construcție lângă Teheran, atac soldat cu opt civili morți, potrivit presei iraniene. Incidentul amplifică îngrijorările privind extinderea conflictului și riscul unor noi lovituri asupra infrastructurii iraniene.

Donald Trump amenință cu noi lovituri asupra infrastructurii iraniene

Președintele Donald Trump amenință că va ordona distrugerea unor noi infrastructuri civile iraniene, afirmând că „podurile sunt următoarele, apoi centralele electrice”. Liderul de la Casa Albă susține că SUA „nici măcar nu au început” programul de distrugere a infrastructurii civile iraniene. Trump a lăudat bombardarea unui pod aflat în construcție lângă Teheran, unde 8 civili au murit , potrivit presei iraniene. Președintele american afirmă că majoritatea țintelor militare iraniene au fost deja lovite în ofensiva Mesajele sale alternează între amenințări și apeluri către Teheran pentru a accepta un acord de încetare a focului.

UPDATE - Iranul a lovit noi ținte în Kuweit

O rafinărie din Mina Al‑Ahmadi a fost lovită de drone, provocând incendii, dar fără victime. Armata kuweitiană anunță că își folosește apărarea antiaeriană pentru a intercepta atacuri cu rachete și drone .

Iranul lansează rachete către Israel

Armata israeliană confirmă detectarea unor rachete trase din Iran spre teritoriul israelian. Gărzile Revoluționare iraniene afirmă că au lansat rachete cu rază lungă de acțiune spre Tel Aviv și Eilat. Populația din zonele vizate este instruită să se adăpostească.