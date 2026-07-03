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Actualitate· 2 min citire
Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”
Radu Miruță
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a transmis oficial autorităților ucrainene o solicitare privind dronele navale folosite în Marea Neagră. Oficialul român cere ca acestea să fie programate să se autodistrugă în momentul în care pătrund în apele teritoriale ale României.
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