Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după exploziile din Caracas
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după exploziile din Caracas
Explozii puternice s-au auzit sâmbătă în capitala venezueleană
Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas, relatează CNN.
Explozii puternice s-au auzit sâmbătă în capitala venezueleană în jurul orei 2:00 dimineaţa (8:00, ora României), ora locală (0:50 ET).
„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.
Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei”.
Columbia este cu o oră în urma capitalei Venezuelei, Caracas, menţionează CNN.
„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a scris liderul columbian.
De la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Anul trecut, în septembrie, Statele Unite au revocat viza președintelui columbian Gustavo Petro după un discurs considerat incitator la o manifestație pro-palestiniană din New York.
Petro a fost filmat vorbind prin megafon unei mulțimi, chemând „națiunile lumii” să contribuie cu soldați pentru o armată „mai mare decât cea a SUA”, informează AFP.
Momentul controversat a venit când liderul de stânga le-a cerut soldaților americani să nu „îndrepte armele către umanitate” și să nu asculte ordinele lui Trump.
„Astăzi, președintele columbian a stat pe o stradă din New York și a îndemnat soldații americani să nu se supună ordinelor și să incite la violență”, a declarat Departamentul de Stat american pe X.
Petro, primul președinte de stânga din istoria Columbiei, se afla la New York pentru Adunarea Generală ONU, unde a criticat dur administrația Trump. El susține că deține cetățenie italiană și nu are nevoie de viză americană.
Citește și:
- 11:47 - Revoluție în domeniul sănătății. Dosarul electronic al pacientului devine realitate după 36 de ani de așteptare
- 11:43 - Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News