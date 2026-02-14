Pârtiile de la Sinaia, luate cu asalt de turiști, în prima zi a vacanței elevilor șI Valentine's Day. Nu mai sunt locuri în parcare - FOTO
Pârtiile de la Sinaia, luate cu asalt de turiști, în prima zi a vacanței elevilor șI Valentine's Day. Nu mai sunt locuri în parcare - FOTO
Aglomerație în prima zi a vacanței intersemestriale a elevilor. Circa 2.500 de vizitatori au ajuns sâmbătă pe domeniul schiabil din Sinaia, unde aproape 20 de pârtii sunt deschise și funcționale, potrivit datelor furnizate de Transport Urban Sinaia.
Aglomerație în prima zi a vacanței intersemestriale a elevilor. Circa 2.500 de vizitatori au ajuns sâmbătă pe domeniul schiabil din Sinaia, unde aproape 20 de pârtii sunt deschise și funcționale, potrivit datelor furnizate de Transport Urban Sinaia.
Afluxul mare de turiști a dus la ocuparea completă a parcării de la gondolă, la Cota 1.000, încă de la primele ore ale dimineții. În plus, majoritatea monitorilor de schi nu mai au locuri disponibile, pe fondul vacanței elevilor.
Agitație specifică de weekend se înregistrează și pe alte domenii schiabile din Valea Prahovei, precum Kalinderu (Bușteni), Sorica și Cazacu (Azuga), unde condițiile de zăpadă atrag la rândul lor numeroși pasionați ai sporturilor de iarnă.
Printre pârtiile accesibile se numără Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Cocora, Genune, Călugărul 1–3, Vâlcel, Variantă, Drumul de Vară, Târle și Carp. Ultimele două sunt pârtii negre, recomandate exclusiv schiorilor avansați, avertizează administratorii domeniului.
Citește și:
- 08:32 - 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
- 08:30 - Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
- 08:28 - Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News