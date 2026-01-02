Noi date despre tragedia din Elveția: printre victime s-ar putea afla și un român!

Apar noi informații după explozia devastatoare din Elveția

Apar noi informații după explozia devastatoare din Elveția. Un cetățean român ar putea fi printre victimele exploziei devastatoare de la restaurantul de lux, potrivit realitatea.net. Informația nu a fost încă confirmată de autoritățile din România.

De altfel, un alt român a fost martor la tragedie și ar fi ajutat la salvarea a peste 80 de persoane din flăcări. Bărbatul face acum dezvăluiri cutremurătoare și spune că bilanțul real al tragediei ar putea depăși cifrele comunicate oficial.

Românul care a salvat mai multe persoane din flăcări compară explozia din Elveția cu tragedia de la Colectiv. Acesta a povestit clipele de groază trăite în local și susține că focul ar fi izbucnit din cauza unei lumânări aprinse ținute prea aproape de tavan.

Numărul victimelor ar fi mult mai mare decât cel declarat oficial

În timp ce autoritățile vorbesc despre zeci de morți, românul susține că numărul victimelor ar fi mult mai mare.

Radu Filip, purtătorul de cuvânt al MAE, a declarat joi că sunt români în stațiunea de schi elveţiană Crans-Montana, atât angajați, cât și turiști, dar că nu e nicio informație că ar fi fost vreunul în restaurantul care a ars.

„Existau cetățeni români la fața locului, vorbesc de localitate, între angajați și turiști. Colegii din direcția consulară au confirmat asta, dar nu e nicio informație nici de la autoritățile elvețiene, nici de la colegii noștri că un cetățean român ar fi victimă a acestui incediu.

Nu avem cererei consulare directe legate de persoane care s-ar fi aflat la fața locului. Operatiunea de degajare a locului nu e încheiată. Autoritățile elvețiene nu au comunicat numărul definitiv al persoanelor decedate sau rănite grav", a declarat Radu Filip.