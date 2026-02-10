Ministerul Sănătății pregătește excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Bolnavii care ar putea fi exceptați

Ministerul Sănătății intenționează să modifice reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical

Ministerul Sănătății intenționează să modifice reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical, intrată în vigoare la 1 februarie 2026. Bolnavii cu afecțiuni cronice ar putea fi exceptați de la acastă măsură, în timp ce pacienții cu afecțiuni acute vor beneficia de plata primei zile de concediu în condiții mai stricte.

Ministerul Sănătății dorește, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională, ca bolnavii cu afecțiuni cronice să fie exceptați de la această măsură, în timp ce pacienții cu afecțiuni acute vor beneficia de plata primei zile de concediu medical doar în condiții mai stricte.

Ministerul, condus de Alexandru Rogobete, propune o serie de ajustări ca urmare a criticilor din partea organizațiilor de pacienți. Acestea au reclamat faptul că noile reguli îi pun în dificultate pe bolnavii care urmează tratamente de lungă durată și care sunt nevoiți să lipsească periodic de la locul de muncă.

Categoriile de pacienți exceptate de la neplata primei zile de concediu medical

Potrivit proiectului, aceste cinci categorii de pacienți vor fi exceptate de la neplata primei zile de concediu medical:

- pacienții care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare (continuă sau de zi);

- persoanele aflate în concediu de maternitate;

- persoanele aflate în concediu de risc maternal;

- părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;

- pacienții incluși în programele naționale de sănătate.

În prezent, medicii de familie pot elibera concedii medicale de maximum 7 zile calendaristice, în două etape (4 zile + 3 zile), iar dacă starea pacientului nu se ameliorează, acesta este trimis la medicul specialist, care poate prelungi concediul medical pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Potrivit definițiilor medicale, afecțiunile acute sunt boli cu debut brusc și simptome intense, dar de scurtă durată, care de regulă se vindecă complet după tratament, spre deosebire de bolile cronice, care necesită monitorizare și tratament constant pe termen lung.

Măsura de neplată a primei zile de concediu medical a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și face parte dintr-un pachet de modificări fiscale menite să reducă cheltuielile sistemului public de asigurări sociale.