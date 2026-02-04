Metoda de gătit care crește riscul de cancer. Ce recomandă oncologii

Iată care este cea mai nocivă metodă de gătit

Conform specialiștilor, metoda prin care alegem să gătim este esențială pentru sănătatea noastră, pe lângă produsele pe care le consumă. Iată care este cea mai nocivă metodă de gătit și care poate produce cancer.

Anumite metode creează compuși dăunători, în timp ce altele ajută la păstrarea nutrienților și reduc inflamația, subliniază Dr. Shikha Jain, hematolog și oncolog certificat pe trei specializări și profesor asociat la University of Illinois Cancer Center. Chiar și mici diferențe în modul de preparare pot influența sănătatea pe termen lung, inclusiv riscul de cancer, spun specialiștii, potrivit revistei Parade.

Metoda de gătit care trebuie limitată

Experții recomandă evitarea gătitului care produce carbonizare, cum ar fi prin prăjirea intensă sau grătarul excesiv al cărnii și legumelor.

“Alimentele carbonizate, inclusiv carnea, fructele și legumele, pot produce amine heterociclice (HCA) și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), compuși care pot deteriora ADN-ul și cresc riscul de cancer, mai ales colorectal”, explică Dr. Anton Bilchik, chirurg oncolog și director al Programului Gastrointestinal și Hepatobiliar la Providence Saint John’s Cancer Institute.

HCA se formează când proteinele din carne, pește sau păsări sunt expuse la temperaturi ridicate. PAH apare când grăsimea picură pe flăcări sau suprafețe fierbinți, generând fum care aderă la mâncare.

Dacă apar porțiuni arse, acestea trebuie tăiate sau răzuite; alimentele foarte carbonizate nu ar trebui consumate. Totuși, nu există motiv de panică: o masă ocazională carbonizată nu pare să crească semnificativ riscul de cancer, dar obiceiul frecvent poate fi periculos.

Sfaturi de gătit mai sigur

1. Aburirea și fierberea lentă păstrează vitaminele și antioxidanții și previn formarea HCA și PAH.

2. Coacerea și rumenirea ușoară a legumelor și proteinelor la temperaturi controlate evită fumul și flacăra directă.

3. Stir-fry sau sote rapid cu ulei puțin scurtează timpul de gătire și păstrează nutrienții.

4. Gătitul lent la temperaturi mai mici asigură preparate fragede și ușor de digerat, util și pentru pacienții aflați sub chimioterapie.

5. Marinarea cu acid (lămâie, oțet, iaurt) și ierburi reduce formarea compușilor nocivi.

6. Folosirea uleiului de măsline sau canola și condimentarea cu ierburi, usturoi, citrice și mirodenii în locul untului și sosurilor procesate ajută la preparate mai sănătoase.