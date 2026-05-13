Lovit și lăsat fără 20.000 de lei după un câștig la păcănele! Cum a fost jefuit un bărbat pe străzile din Cluj

Un bărbat de 53 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără 20.000 de lei după ce ar fi fost urmărit și atacat în plină zi, imediat după un câștig obținut la jocuri de noroc.

Potrivit informațiilor din anchetă, victima ar fi câștigat suma într-o sală de jocuri și ar fi povestit despre norocul avut chiar în apropierea locației. Un individ care l-ar fi auzit ar fi decis să îl urmărească.

Anchetatorii spun că suspectul s-a ținut după bărbat pe tot traseul și a așteptat momentul potrivit pentru a acționa. După ce victima a coborât dintr-un mijloc de transport și a ajuns într-o zonă mai retrasă dintre blocuri, agresorul ar fi atacat-o violent.

Bărbatul a fost lovit cu pumnii, iar atacatorul i-ar fi furat din buzunar întreaga sumă de bani, după care a dispărut. După aproape o lună de investigații, polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect.

Este vorba despre un bărbat de 51 de ani din Cluj-Napoca, care a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, fiind cercetat pentru tâlhărie.