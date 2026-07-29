Advertising
Actualitate· 1 min citire
Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acceptată în Asociația Corespondenților Străini de la Casa Albă
Ana Maria Păcuraru
Publicat29 iul. 2026, 16:09
Actualizat29 iul. 2026, 16:31
Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a fost acceptată oficial ca membru al White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA) — asociația care reunește corespondenții străini acreditați să acopere activitatea Casei Albe și a administrației americane.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:25Anchetă la nivelul Parchetului General. Două femei ar fi cerut bani pentru dosare false de cetățenie
- 15:52Volodimir Zelenski susține că Rusia pierde teren: „Inițiativa nu mai este la Putin”
- 15:39Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, aduse pentru prima dată în România, la Oradea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News