Dominic Fritz, susținut de USR după decizia CCR! Conducerea partidului convoacă un Comitet Politic

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 15:16

Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, după decizia Curții Constituționale privind prevederea din Legea integrității care îi vizează pe aleșii aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

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