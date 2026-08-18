Nicușor Dan, după decizia CCR privind legea integrității: „Argumentele mele erau foarte solide”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după decizia Curții Constituționale privind legea integrității și a transmis că își menține argumentele prezentate în sesizarea de neconstituționalitate.
Șeful statului a precizat că, în opinia sa, motivele invocate în sesizare au fost foarte solide. El a spus însă că așteaptă publicarea motivării CCR pentru a putea analiza argumentele care au stat la baza deciziei Curții.
Nicușor Dan a făcut declarația într-o postare pe rețelele sociale, după ce judecătorii constituționali au analizat obiecția de neconstituționalitate formulată în cazul legii integrității.
Președintele a subliniat că nu este pentru prima dată când își păstrează punctul de vedere chiar și după ce CCR respinge o sesizare formulată de el.
Potrivit șefului statului, următorul pas este publicarea motivării Curții. După acest moment, legea urmează să revină în Parlament pentru dezbatere, iar ulterior va ajunge din nou la președinție.
Nicușor Dan a transmis că este important ca întregul circuit legislativ să fie finalizat până la 31 august, termenul-limită legat de un jalon din PNRR.
CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că este neconstituțională formularea referitoare la „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, în ceea ce privește obligația partenerilor de viață ai demnitarilor de a depune declarații de avere.
Curtea a considerat că această formulare nu este suficient de clară și că impunerea unor asemenea obligații unor persoane aflate în relații care nu sunt recunoscute juridic poate afecta dreptul la viață privată.
În schimb, judecătorii constituționali au considerat constituțională prevederea tranzitorie care poate duce la încetarea mandatului unor persoane aflate în situații definitive de incompatibilitate sau conflict de interese.
Decizia are efecte inclusiv asupra situației unor aleși aflați în prezent în funcții publice, iar aplicarea noilor prevederi urmează să fie stabilită după finalizarea procedurii legislative.
Nicușor Dan a evitat să tragă concluzii definitive înainte de publicarea motivării CCR, precizând că aceasta va permite o analiză mai clară a argumentelor Curții și a pașilor care trebuie urmați în Parlament.