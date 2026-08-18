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Inteligența artificială a devenit aliatul hackerilor. 6 din 10 atacuri informatice sunt asistate de AI – Bitdefender

Hackerii si AI

Hackerii si AI

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat18 aug. 2026, 12:49
SursăRealitatea.net

Inteligența artificială a devenit una dintre principalele arme ale hackerilor, arată un nou studiu global Bitdefender. Șase din zece organizații au fost vizate, în ultimele 12 luni, de atacuri de inginerie socială asistate de AI, iar experții avertizează că amenințările evoluează mai rapid decât pot fi combătute.

Potrivit raportului, 59% dintre specialiștii IT au confirmat incidente în care atacatorii au folosit modele de inteligență artificială pentru a genera mesaje credibile, a automatiza breșe sau a ocoli sistemele clasice de protecție. Printre riscurile considerate „ridicate” se numără amenințările autonome, deepfake‑urile și clonarea vocală folosită în fraude sau compromiterea e-mailurilor de business.

Cele mai frecvente incidente raportate sunt breșele de infrastructură din cloud, compromiterea conturilor de e-mail și atacurile ransomware. În paralel, companiile se confruntă cu dificultăți în reducerea suprafeței de atac: reguli greu de întreținut, teama de întreruperi operaționale și lipsa resurselor umane specializate.

Studiul indică și o presiune etică tot mai vizibilă: peste jumătate dintre profesioniștii IT spun că au fost rugați să păstreze confidențialitatea unei breșe, chiar și atunci când considerau că incidentul ar fi trebuit raportat autorităților. Cultura mușamalizării rămâne prezentă în multe organizații, în ciuda reglementărilor tot mai stricte.

Reprezentanții Bitdefender atrag atenția că strategiile de securitate trebuie regândite complet, într-un mediu în care atacatorii sunt „mai rapizi, mai adaptabili și tot mai automatizați”. Studiul complet poate fi consultat în raportul publicat de companie.

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