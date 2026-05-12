Actualitate· 1 min citire

Incendiu într-o gospodărie din Bihor

12 mai 2026, 12:52
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de OradeaArticol scris de Realitatea de Oradea

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 11 spre 12 mai 2026, într-o gospodărie din județul Bihor.

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 00:30, după ce flăcările au cuprins o construcție anexă și s-au extins parțial la acoperișul unui adăpost de animale. La fața locului au intervenit pompierii din Aleșd, sprijiniți de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brusturi.

Intervenția a fost rapidă, iar incendiul a fost lichidat în aproximativ 20 de minute. După stingerea flăcărilor, echipajele au rămas în zonă până în jurul orei 01:15 pentru a verifica dacă mai existau focare ascunse și pentru a înlătura efectele evenimentului. În urma incendiului, au ars o afumătoare improvizată în anexă, acoperișul construcției și aproximativ trei metri pătrați din acoperișul grajdului.

Potrivit ISU Bihor, cauza probabilă a incendiului a fost depozitarea cenușii sau a jarului nestins în apropierea unor materiale combustibile. Nu au fost menționate victime.

Citește și:

Mai multe articole despre

isu bihor

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe