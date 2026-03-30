Horațiu Potra, plimbat pe la parchete cu câteva zile înainte de procesul lui Călin Georgescu - VIDEO
30 mar. 2026, 14:19
Horaţiu Potra, cercetat în dosarul în care și Călin Georgescu este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost adus luni la audieri, atât la Parchetul General, cât și la Parchetul Militar.
Pe 2 aprilie se va tranșa ceea ce se întâmplă în acel dosar în care fostul candidat prezidențial este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Potrivit surselor Realitatea Plus, procurorii Parchetului General au solicitat ca dosarul să meargă înainte în această formă, renunțând practic la aceste declarații pe care instanța le-a eliminat, considerând că au fost obținute în mod nelegal.
Motivarea deciziei judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a fost dată pe 9 martie și contestată, urmând ca un verdict final ar urma să fie luat pe data de 2 aprilie.
Citește și:
- 15:40 - Măsuri dure la Varșovia: benzină cu preț limitat și taxe reduse pentru a opri scumpirile
- 14:56 - Zelenski ironizează Rheinmetall: Dacă dronele le fac gospodinele, atunci pot conduce și compania
- 14:17 - USR nu exclude un guvern minoritar susținut de AUR. Suveraniștii neagă zvonurile - SURSE
- 12:53 - PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan. Social-democrații nu exclud alegerile anticipate - SURSE
