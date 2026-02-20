Grupare care pregătea asasinate, destructurată de Ucraina și Republica Moldova

Atentatele ar fi vizat jurnaliști și personalități politice

O grupare care pregătea o serie de atentate în Ucraina a fost destructurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Inspectoratul Naţional de Investigaţii din Republica Moldova.

Atentatele ar fi vizat jurnaliști și personalități politice ucrainene, potrivit Radio Chișinău.

Au fost reținute 11 persoane, inclusiv liderul grupării, care se ocupa cu recrutarea persoanelor din Chișinău, un bărbat de 30 de ani.

Potrivit procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova (PCCOCS), patru persoane au fost reţinute în R. Moldova şi şapte în Ucraina.

Persoanele arestate sunt suspectate că pregăteau asasinarea unor persoane din politică, jurnalism şi mediul militar ucrainean sau detonarea de automobile, urmând să primească recompense de până la 100.000 de dolari pentru fiecare crimă, în funcţie de statutul victimei, potrivit Agerpres.

Un jurnalist inclus de Rusia pe lista „extremiștilor”, ținta grupării

Conform sursei citate, grupul planifica asasinate împotriva unui jurnalist inclus în Rusia pe lista „extremiştilor”, a unui lider al unei întreprinderi strategice de stat şi a unor militari activi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul Direcţiei Principale de Informaţii a Ucrainei. În schimbul executării asasinatelor, suspecţii urmau să fie recompensaţi prin intermediul portofelelor electronice de către organizatorul grupului infracţional - care s-ar afla în Ucraina -, pentru a evita astfel deconspirarea lor de către autorităţi.

Investigaţiile au arătat că suspecţii pregăteau metode variate de execuţie, de la împuşcături la detonarea automobilelor, şi monitorizau ţintele, utilizând fotografii, înregistrări video şi hărţi digitale.

Conform sursei citate, scopul operaţiunii era crearea panicii şi destabilizarea situaţiei socio-politice din Ucraina.