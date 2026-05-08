Elevă de 18 ani, ucisă în ferma la care făcea practică: principalul suspect, căutat cu drone

O elevă în vârstă de 18 ani a fost găsită decedată vineri, pe un câmp din județul Bihor. Potrivit primelor informații, fata se afla în practică la o fermă de animale din zonă. Principalul suspect este căutat cu drone și cu câini de urmă.

Echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului, însă nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Corpul neînsuflețit al tinerei prezenta mai multe leziuni în zona gâtului, iar zona a fost imediat securizată de polițiști, care au demarat cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, relatează Bihoreanul.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, principalul suspect ar fi un îngrijitor de la ferma unde eleva efectua practica. Bărbatul este căutat cu ajutorul dronelor și câinilor de urmă.