Dosarul lui Călin Georgescu, blocat în instanță: sistemul e disperat că nu-i găsește probe liderului suveranist
Dosarul lui Călin Georgescu, blocat în instanță: sistemul e disperat că nu-i găsește probe liderului suveranist
Dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în instanță
Dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în instanță. Magistrații nu au reușit să ia o decizie în camera preliminară și au amânat pronunțarea pentru începutul săptămânii viitoare. Judecătorii trebuie să stabilească dacă rechizitoriul și probele sunt legale și dacă procesul poate începe pe fond sau dacă dosarul se întoarce la Parchet.
În decursul zilei de mâine urmează ca magistrații Tribunalului București să se pronunțe în cazul dosarului deschis pe numele lui Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară. Asta după ce completul de judecată format din doi judecători nu a ajuns la o înțelegere comună, iar un complet de divergență va analiza aceste documente și va lua o decizie pentru a putea înclina balanța.
Miza este una uriașă pentru că, în funcție de ce vor decide magistrații, dosarul s-ar putea întoarce la Parchet, ori ar putea începe judecata pe fond.
Avocații lui Călin Georgescu spun că nu există probe solide care să stea la baza acuzațiilor care i se aduc. Pe de altă parte, instanța a decis în cazul lui Călin Georgescu să prelungească măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.
Citește și:
- 08:32 - 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
- 08:30 - Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
- 08:28 - Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News