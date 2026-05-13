Donald Trump sfidează China în conflictul cu Iranul: „Vom câștiga, pașnic sau nu”

Donald Trump a declarat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul Chinei pentru a pune capăt conflictului cu Iranul, în condițiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, iar negocierile de pace par tot mai blocate.

Liderul american a făcut declarațiile înaintea unui summit important programat la Beijing și a transmis că nu consideră necesară implicarea președintelui chinez Xi Jinping în soluționarea conflictului.

„Nu cred că avem nevoie de ajutor în ceea ce privește Iranul. Vom câștiga într-un fel sau altul, pașnic sau nu”, a afirmat Trump în fața jurnaliștilor.

Declarația vine într-un moment în care armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran pare tot mai aproape de colaps, iar negocierile nu au produs până acum niciun rezultat concret.

În paralel, Iranul își întărește poziția strategică în zona Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, Teheranul ar fi încheiat deja acorduri cu Irak și Pakistan pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate din regiune.

Mai multe state analizează acum acorduri similare, ceea ce ar putea consolida și mai mult influența Iranului asupra acestei rute maritime strategice.