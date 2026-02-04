Actualitate· 1 min citire

Dezvăluiri bombă azi, de la ora 18:00, la „Lupta pentru România”. Petrișor Peiu anunță când are loc debarcarea lui Bolojan

4 feb. 2026, 13:55
Actualizat: 4 feb. 2026, 13:55
Articol scris de Realitatea de Oradea

Bomba momentului, astăzi de la ora 18! Petrișor Peiu, liderul suveranist, vine azi în platoul Realitatea Plus și dă cărțile pe față – când va avea loc marea debarcare a premierului TAIE-TOT! 

Ce strategii se fac pentru a scăpa țara de cei care ne-au înrobit și ne-au pus la cheltuială. Cum vrea Bolojan să scape de liderii incomozi din Coaliție după ce a fost desființat din cauza taxelor uriașe și cum își asmute oamenii să iasă la atac. Vine marea schimbare așteptată de români – când preia AUR puterea, dar și când vor avea loc alegeri anticipate? Sunt dezvăluiri chiar de la vârf. Răspunsurile vin la „Lupta pentru România”, de la ora 18, într-o ediție care va fi urmărită cu sufletul la gură de toți românii!

