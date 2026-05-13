Descoperire spectaculoasă cu ajutorul AI! Un tânăr a rezolvat o problemă de matematică veche de 60 de ani folosind ChatGPT

O problemă de matematică rămasă fără soluție timp de aproximativ 60 de ani a fost rezolvată de un tânăr de 23 de ani cu ajutorul inteligenței artificiale, într-o descoperire care atrage atenția comunității științifice.

Protagonistul, Liam Prince, fără o pregătire academică avansată în domeniul științelor exacte, a introdus o problemă din teoria numerelor în ChatGPT, fără a anticipa că demersul său va duce la un rezultat remarcabil.

Problema aparține domeniului matematicii inspirate de lucrările celebrului matematician maghiar Paul Erdős, cunoscut pentru numeroasele sale conjecturi care au rămas nerezolvate timp de decenii.

Inițiativa a pornit din curiozitate, după cum a explicat tânărul, care a încercat să testeze dacă inteligența artificială poate oferi soluții la probleme considerate dificile chiar și pentru matematicienii profesioniști.

Subiectul abordat vizează „mulțimile primitive”, structuri de numere întregi în care niciun element nu îl divide pe altul, un concept strâns legat de teoria numerelor prime.

Conform enunțului original formulat de Erdős, aceste structuri respectă o anumită limită matematică, iar comportamentul lor asimptotic a fost mult timp subiect de cercetare intensă în matematică pură.

Descoperirea readuce în discuție rolul tot mai important al inteligenței artificiale în cercetarea științifică și modul în care aceasta ar putea influența rezolvarea unor probleme considerate până acum inaccesibile.