Cristiano Ronaldo, reacție memorabilă după victoria Portugaliei: „Asta înseamnă fotbalul”

Cristiano Ronaldo a tras concluziile după victoria obținută de Portugalia în fața Croației, rezultat care a adus calificarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale.
Căpitanul naționalei a recunoscut că echipa sa a trecut prin momente dificile și a subliniat că astfel de meciuri sunt inevitabile într-o competiție de asemenea nivel. Starul portughez consideră că tocmai capacitatea de a rezista în momentele complicate poate face diferența în lupta pentru trofeu.
Ronaldo: „Trebuie să știm să suferim”
După fluierul final, atacantul portughez a explicat că experiența acumulată de-a lungul carierei l-a învățat că marile competiții nu pot fi câștigate fără momente de suferință.
„În calitate de căpitan, am mai trăit astfel de momente. Am spus că trebuie să ştim să suferim. Pentru a câştiga o competiţie de o asemenea anvergură, trebuie să ştim să suferim. Asta s-a întâmplat astăzi. Cred că a fost un meci destul de interesant pentru spectatori.
Am controlat destul de bine prima repriză. În a doua, jocul a devenit puţin haotic, dar e normal. Aşa este fotbalul. Ei au marcat, iar noi am devenit puţin agitaţi.”
Ronaldo a explicat că transformarea loviturii de pedeapsă a schimbat complet desfășurarea partidei. „Dar apoi a venit momentul de uşurare când am transformat lovitura de pedeapsă.
Din acel moment, meciul a devenit mai uşor. Am întâmpinat ceva dificultăţi ulterior, dar aşa este în competiţie. Trebuie să fim pregătiţi. Şi să mergem mai departe.”
Omagiu emoționant pentru Diogo Jota
La finalul partidei, întreaga delegație a Portugaliei i-a adus un omagiu fostului internațional Diogo Jota, decedat într-un accident rutier pe 3 iulie 2025, alături de fratele său, Andre. Ronaldo a spus că echipa a simțit prezența fostului coleg pe tot parcursul meciului.
„Este o zi specială pentru că, după cum ştiţi, Jota al nostru străluceşte de acolo de sus asupra noastră. Este un moment deosebit. Cu toţii îi simţim prezenţa alături de noi şi a fost cât se poate de firesc să câştigăm astăzi, pentru a-l onora în cel mai bun mod posibil.”
Cuvinte de respect pentru Luka Modric
Cristiano Ronaldo a vorbit și despre Luka Modric, care, la 40 de ani, este foarte aproape de finalul carierei la echipa națională.
„Da, mi-am luat rămas-bun. Este o legendă a fotbalului şi aşa rămâne. Avem aproape aceeaşi vârstă, sunt cu un an mai mare decât el. Este o legendă. Am un respect deosebit pentru Modric, pentru ceea ce a realizat în fotbal şi pentru ceea ce continuă să facă.”