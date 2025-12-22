Crăciun cu zăpadă. Meteorologii de la ANM anunță ninsori abundente

ANM prognozează o schimbare radicală a vremii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează o schimbare radicală a vremii, cu ninsori în Moldova și zonele montane în perioada 24-25 decembrie 2025, unde se va depune un strat consistent de zăpadă.

În Carpații Meridionali sunt așteptate cele mai mari cantități, de 15-20 l/mp, iar noaptea de 24 spre 25 decembrie aduce ploi transformate în lapoviță și ninsori în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea.

Potrivit celei mai recente prognoze meteo, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, vântul va sufla cu rafale de 45–50 km/h în majoritatea regiunilor țării, mai ales în sud și sud-est. În sudul Moldovei, precum și local în Oltenia și Muntenia, se așteaptă ninsori viscolite, temperaturi scăzute și vizibilitate redusă. Fenomenul rezultă din contactul dintre anticiclonul azoric, care aduce aer polar dinspre Câmpia Rusă, și un ciclon mediteranean cu aer cald și umed.

În București, Ajunul Crăciunului va fi marcat de o vreme mohorâtă, cu ploi temporare. Pe parcursul nopții, precipitațiile vor trece treptat din ploaie în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări spre finalul intervalului (rafale de 45–50 km/h). Temperatura maximă va atinge aproximativ 3 grade Celsius, iar minima se va situa între -2 și -1 grad.

De Crăciun, vremea se va răci considerabil. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile ninsori slabe în prima parte a zilei, iar vântul va sufla moderat. În timpul nopții, norii se vor risipi treptat, iar intensitatea vântului va scădea. Temperaturile maxime vor fi în jur de -1 grad, în timp ce valorile minime se vor încadra între -6 și -4 grade Celsius.