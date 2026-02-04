Control judiciar pe cauțiune pentru directorul general al GFR, acuzat de DNA într-un dosar de dare de mită
Directorul general al Grup Feroviar Român, Cristian Rădulescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cauțiune
Directorul general al Grup Feroviar Român, Cristian Rădulescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cauțiune, suma stabilită fiind de 500.000 de lei, potrivit Realitatea Plus. Rădulescu, șef al companiei‑fanion a Grupului Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, este acuzat că ar fi oferit mită în valoare de jumătate de milion de euro unui practician în insolvență pentru obținerea unui imobil din Capitală.
Procedua controululi judiciar a fost impusă după ce directorul GFR a fost audiat timp de câteva ore de către procurorii DNA.
Dosarul este instrumentat de Secția 1 a DNA.
Grampet este un grup de firme din România care își desfășoară activitatea în sectorul feroviar. Acesta include transportatorul feroviar de marfă Grup Feroviar Român, fabrica de reparații vagoane Remar Pașcani, Reva Simeria și Turist Semenic.
Grampet Group este controlat oamenii de afaceri Gruia Stoica, care deține 31% din acțiuni, și Vasile Didilă, care are 29% din acționariat.
