Cod ROȘU de ninsori în București și Ilfov: A fost emis mesaj RO-Alert pentru populație

Capitala și județul Ilfov se află sub alerte cod roșu de ninsori

Capitala și județul Ilfov se află sub alerte cod roșu de ninsori miercuri dimineață, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul.

”Toți oamenii și utilajele au fost toată noaptea pe străzi. Ideal ar fi ca oamenii să lase mașinile acasă, să circule cu transportul în comun, stațiile nu sunt deszăpezite, știu că au trimis oameni să rezolve lucrurile astea, evident nu se pot întâmpla imediat (…). E cod roșu, ninge foarte mult, planurile de deszăpezire sunt foarte vechi, când ne vom liniști va trebui să revizuim toate planurile, să fim mai bine pregătiți. Nu cred că ne-a luat iarna pe nepregătite, dar punctual, în anumite sectoare, sunt unele probleme despre cum se derulează contractele de deszăpezire și ce cheltuieli pot angaja primăriile extra, adică nu prea pot angaja cheltuieli extra”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Avertizările nowcasting cod roșu pentru București și Ilfov sunt emise pentru intervalul miercuri, orele 04.20-8.20: „Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30…35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15…20 cm”.

Locuitorii din București și Ilfov au primit mesaje Ro-Alert la 04.20: „Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă. În caz denecesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”.

STB a anunțat că transportul este îngreunat sau oprit pe alocuri, în special din cauza acumulării unei cantități mari de zăpadă pe liniile de tramvai. Reprezentanții companiei recomandă consultarea frecventă a aplicației pentru actualizarea informațiilor privind transportul.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că și autostrada A1 este închisă din cauza ninsorilor: ”Circulația autovehiculelor este închisă pe autostrada A1, pe sectorul cuprins între km 10+500- km 116+000, Calea 2 (Pitești-București), din cauza precipitațiilor abundente!”.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că autostrada A7 a fost închisă: ”Autostrada A7 este ÎNCHISĂ circulației rutiere! Din cauza condițiilor meteorologice extreme — viscol puternic și ninsori abundente — circulația rutieră pe Autostrada A7 a fost suspendată integral. Toate intrările pe autostradă sunt în prezent blocate pentru siguranța participanților la trafic”.

Trei avioane care trebuiau să aterizeze la București au fost deviate pe alte aeroporturi, anunță autoritățile: ”Ninsoarea abundentă a deviat trei aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – București a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – București a aterizat la Sofia, iar Hisky 236 Tel Aviv – București a aterizat la Cluj”.