Ce vehicule pot fi conduse fără permis auto în 2026. Toate regulile, condițiile și modelele disponibile

Nu orice vehicul are nevoie de permis. Codul Rutier 2026 clarifică exact ce poți conduce legal. Deși legea rutieră cere ca orice șofer să dețină permis pentru vehiculul pe care îl conduce, există câteva excepții bine definite.

Ideea că orice vehicul care ajunge pe drumurile publice trebuie condus cu permis auto este, în 2026, doar parțial adevărată. Codul Rutier actualizat introduce delimitări foarte clare între tipurile de vehicule, viteza maximă constructivă și obligația de a deține sau nu carnet de conducere. În acest context, tot mai mulți români – în special tineri sau persoane care caută soluții ieftine pentru oraș – se uită spre alternativele legale care pot fi utilizate fără permis.

Legea nu lasă loc de interpretări: nu contează forma vehiculului sau numărul de roți, ci viteza maximă înscrisă în documentele tehnice și categoria în care acesta este încadrat.

Limita-cheie din Codul Rutier: 25 km/h

În 2026, regula de bază este una simplă: vehiculele care, prin construcție, nu pot depăși 25 km/h pot fi conduse fără permis auto. Această limitare trebuie să fie oficială, trecută în cartea tehnică, nu obținută ulterior prin modificări sau restricționări improvizate.

În această zonă intră mijloacele de transport ușor deja bine cunoscute în trafic urban, dar și unele vehicule mai puțin obișnuite, care arată ca niște mașini în miniatură.

Ce tipuri de vehicule pot fi conduse fără permis

Fără a avea nevoie de niciun tip de carnet de conducere, pot fi utilizate pe drumurile publice următoarele:

- Bicicleta clasică, indiferent de tipul cadrului sau de dimensiunea roților.

- Bicicleta electrică cu asistență la pedalare, cu condiția ca motorul să se decupleze automat la atingerea vitezei de 25 km/h.

- Trotineta electrică, dacă este limitată constructiv la maximum 25 km/h.

- Vehiculele electrice cu patru roți încadrate ca cvadricicluri ușoare, limitate la 25 km/h.

În cazul acestora din urmă, apar însă și obligații suplimentare.

Condiții obligatorii pentru vehiculele cu patru roți

Chiar dacă nu este necesar permis auto, vehiculele electrice cu patru roți nu pot fi folosite oricum. Codul Rutier impune câteva cerințe clare:

- Vârsta minimă a conducătorului trebuie să fie de 16 ani.

- Vehiculul trebuie să aibă asigurare RCA valabilă.

- Este obligatoriu ITP-ul, acolo unde legislația îl prevede.

- Vehiculul trebuie înregistrat la primărie și să aibă numere galbene.

Faptul că nu se cere permis nu înseamnă că aceste vehicule sunt „în afara legii”. Din contră, ele sunt strict reglementate.

Cât costă o „mașină” fără permis în 2026

Pe piața din România există deja mai multe modele de micro‑vehicule electrice limitate la 25 km/h. Printre cele mai populare se numără:

- S1 Arora

- Kuba City M5

- Relive EZI 25

Prețurile variază între 5.500 și 7.000 de euro, în funcție de:

- autonomia bateriei

- tipul motorului

- dotări (încălzire, geamuri electrice, aer condiționat)

- materialele caroseriei

- producător

Aceste vehicule trebuie înregistrate la Primărie pentru a primi numere galbene, specifice cvadriciclurilor lente.

Unde se trage linia: când devine permisul obligatoriu

Situația se schimbă radical în momentul în care viteza maximă constructivă depășește pragul de 25 km/h. De aici înainte, permisul de conducere nu mai este opțional.

Pentru microcar-uri și cvadricicluri care pot ajunge până la 50 km/h, cu o putere de maximum 4 kW și o masă proprie limitată, este necesar permis categoria B1 sau AM. Aceste vehicule sunt mai rapide, mai grele și mai apropiate de un autoturism clasic, chiar dacă dimensiunile sunt reduse.

Ce presupune obținerea permisului B1 sau AM

Pentru aceste categorii nu este suficientă doar înscrierea formală. Examenul include:

O probă teoretică, cu 26 de întrebări, din care trebuie rezolvate corect minimum 22.

O probă practică, susținută în fața examinatorului Poliției.

Abia după promovarea ambelor etape, vehiculele din această categorie pot fi conduse legal.

Peste 50 km/h: regulile clasice se aplică integral

Orice autovehicul care depășește viteza maximă de 50 km/h intră automat sub incidența regulilor standard. Pentru mașini este obligatoriu permis categoria B, iar pentru motociclete, categoria A, cu mențiunea că unele vehicule pe două sau trei roți pot fi conduse și cu permis B, în funcție de puterea motorului și tipul transmisiei.

În 2026, libertatea de a conduce fără permis există, dar este strict condiționată. Diferența dintre legal și ilegal nu stă în aspectul vehiculului, ci în cifrele trecute în documentele sale tehnice.

