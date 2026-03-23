Carburanții trag în sus prețurile la raft: pâinea, lactatele și mezelurile, în prag de scumpiri

Majorarea prețurilor la carburanți începe să se resimtă tot mai puternic în economie și ar putea duce, în perioada următoare, la scumpiri vizibile în magazine.

Producătorii și retailerii avertizează că unele alimente ar putea avea prețuri mai mari cu până la 10%, pe fondul costurilor în creștere la energie și transport.

Această tendință apare într-un context deja fragil pentru consum. Datele din comerț arată că vânzările din retail au scăzut cu aproximativ 6,5% în luna ianuarie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Printre produsele vizate de scumpiri se numără pâinea și produsele de panificație, unde creșterile ar putea ajunge la 10%. În același timp, lactatele și mezelurile ar putea înregistra majorări de aproximativ 8%.

Reprezentanții industriei alimentare explică faptul că presiunea vine în principal din costurile tot mai ridicate cu energia și combustibilii, care au o pondere importantă în prețul final al produselor.

Potrivit lui Aurel Popescu, cheltuielile cu gazele, energia electrică și carburanții reprezintă între 15% și 20% din costul total al produselor alimentare. În plus, transportul, realizat de multe ori cu flote proprii, devine din ce în ce mai scump.

Acesta atrage atenția că aceste costuri au crescut recent cu aproximativ 30%, ceea ce se traduce deja într-un impact mediu de circa 6% asupra prețului de producție.

În condițiile în care marjele de profit din industria alimentară sunt reduse, de până la 5%, producătorii se văd puși în fața unei alegeri dificile: fie majorează prețurile, fie riscă să opereze în pierdere sau chiar să își închidă activitatea.